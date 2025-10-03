San Marino per Gaza: raccolti e donati oltre 17mila euro per i civili

17.127 euro in favore del progetto “San Marino per Gaza” gestito dall’ONG EducAid. È quanto raccolto da Collettivo San Marino per la Palestina, con la collaborazione dell’Associazione Marciamela, al termine della serata “Voci e Suoni dalla Palestina” tenutasi il 29 agosto.

L’iniziativa - scrive il Collettivo in una nota - ha inteso offrire “assistenza immediata alla popolazione civile palestinese”, con particolare attenzione a “categorie più vulnerabili, come i minori con disabilità”, in un contesto segnato da gravi difficoltà.

“Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania è oltre l’orrore. Sappiamo di essere solo una goccia nel mare, ma non possiamo permetterci di perdere la nostra umanità”, afferma il Collettivo, che ha invitato a “prendere posizione” e a trasformare la sensibilità in impegno concreto.

Il Collettivo ha espresso gratitudine alle Segreterie di Stato, alla Giunta di Castello di Montegiardino, agli sponsor, ai musicisti, al service tecnico e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. La donazione è stata formalizzata il 23 settembre 2025, dopo le procedure di rendicontazione.







