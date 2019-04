San Marino per il Congo, inviato materiale per una scuola di cucito a Kasenga

Il cuore di San Marino per il Congo con una nuova raccolta e invio di materiale da parte di Marino Pelliccioni per gli Amici di Padre Marcellino. Spedito in questi giorni il carico, destinato al villaggio di Kasenga. Su richiesta di Suor Giovannina Malamocco, missionaria salesiana che, dall'esempio di quanto realizzato a Lubumbashi da Padre Marcellino, vuole portare anche nel villaggio di Kasenga una scuola di cucito. Insieme a diverse macchine da cucire, inviate anche biciclette, palloni e divise da calcio, 800 sandali infradito e migliaia di indumenti raccolti e sistemati dalla Casa San Michele.