San Marino per l'Ucraina: ecco cosa e come donare

San Marino per l'Ucraina: ecco cosa e come donare.

Tante Associazioni ed Enti sammarinesi si sono mobilitati per assistere i profughi ucraini. Per chi volesse partecipare attivamente, nei link di ciascuna organizzazione la spiegazione di cosa e come donare.

La raccolta fondi di Croce Rossa Sammarinese

La raccolta fondi di AVSI

La raccolta fondi di San Marino for the Children

La raccolta aiuti del Consolato Onorario d'Ucraina a San Marino

La raccolta beni di I Design Hotel

Anche la Croce Bianco Azzurra ha attivato un aiuto umanitario per i fratelli meno fortunati dell' Ucraina. Nel fine settimana verranno inviati un paio di quintali di prodotti alimentari acquistati a San Marino. "Una piccola goccia, ma speriamo che tante piccole gocce possano creare altrettanti piccoli ruscelli ed altrettanti piccoli fiumi".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: