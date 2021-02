SOLIDARIETA' "San Marino per Samos": partito il camion con gli aiuti umanitari destinati ai bambini del campo profughi I promotori dell'iniziativa Sara Conti e Paolo Berardi: "Siamo stati sommersi dalla generosità dei sammarinesi". Spediti 11 pallet con coperte, abiti, scarpe, prodotti per l'igiene personale e materiale di cancelleria

Partita questa mattina da San Marino la spedizione di aiuti umanitari diretti ai bambini e ai ragazzi rifugiati nel campo profughi dell'isola greca di Samos. 11 pallet con coperte, vestiti, scarpe, prodotti per l'igiene personale, materiale di cancelleria. Tanti i sammarinesi che hanno risposto all'appello del gruppo che spontaneamente ha messo in piedi l'iniziativa. Hanno contribuito alla raccolta anche alcune scuole elementari e medie e inoltre sono arrivati aiuti umanitari anche da cittadini dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto. Oltre a tutto ciò, la raccolta fondi ha superato le attese e potranno essere in parte destinati ad un altro progetto umanitario con l'Ong “Still I Rise”.

In video la gioia di Sara Conti e Paolo Berardi per il successo dell'iniziativa

