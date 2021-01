MALTEMPO San Marino: pericolo ghiaccio, donna finisce al pronto soccorso

E' finita al pronto soccorso per una frattura al polso una sammarinese, caduta questa mattina causa ghiaccio. Per lei 20 giorni di prognosi. Il vero pericolo sia nella notte che nella mattinata con temperature intorno allo zero termico. Infatti all'apertura di uffici e scuole qualche problema si è verificato sulla superstrada a Borgo maggiore, con un mezzo intraversato nella rotonda dell'Agip in direzione Acquaviva. Problema poi risolto dalla Gendarmeria. Per il resto solo incidenti di poca rilevanza. Anche nella notte non sono state segnalate difficoltà su strada, complice anche il coprifuoco.

