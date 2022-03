San Marino: permesso di soggiorno provvisorio ai cittadini ucraini

Emesso il decreto legge che prevede azioni per la pace e la sicurezza internazionale, con l'introduzione di misure straordinarie di permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza ucraina: i cittadini in fuga dalla guerra otterranno un visto della durata di tre mesi, rinnovabile per altri tre mesi. Garantita loro e ai minori da loro assistiti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria gratuita, istruzione e servizi assistenziali necessari nel periodo di permanenza. Il decreto predispone poi risorse da attingere dal fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale che possono essere impiegate per la messa a disposizione di alloggi o per la fornitura di beni di prima necessità. Risorse da integrare anche con somme derivate da iniziative di associazioni e privati.

Scarica il decreto legge Decreto legge 27/2022 | PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA