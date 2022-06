SANITÀ San Marino: piena dignità al ruolo dell'infermiere con la costituzione di un Ordine. Decisiva la formazione Svolta normativa, in Repubblica, per la professione infermieristica; con il riconoscimento giuridico ad un apposito Ordine. Ieri la pubblicazione dello Statuto ufficiale

Era attesa da tempo, a San Marino, la costituzione di un Ordine degli Infermieri ed Infermieri Pediatrici. La pandemia ha in un qualche modo accelerato l'iter; con una profonda presa di coscienza della centralità dell'assistenza sanitaria. Cui lo Statuto riconosce piena dignità. Nei 41 articoli del testo diritti e doveri, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le competenze degli organi che costituiranno l'Ordine, la creazione del Registro Infermieri non Residenti. Si insiste molto sulla formazione continua, che potrà svolgersi anche fuori territorio, dopo opportune convenzioni; con la possibilità di un “interscambio” di professionisti con l'Italia. Fondamentale, poi, la ratifica del Codice Deontologico. Già fissata una road-map per l'operatività dell'Ordine. A partire dalla raccolta delle iscrizioni, cui seguirà la nomina di un Commissario Straordinario.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Ugolini – Vice-Presidente Associazione Infermieristica Sammarinese

