TURISMO San Marino: pienone di turisti e visitatori in centro storico Elevata affluenza già dalle prime ore di questa mattina. Una gioia rivedere le strade piene di visitatori, raccontano commercianti e attività di ristorazione

Dopo mesi veramente molto difficili per l'intero comparto turistico San Marino torna a riempirsi di visitatori e turisti. Già dalle prime ore di oggi grande affluenza lungo le strade del Titano in direzione centro storico. Parcheggi pieni e funivia costantemente operativa. Molti i turisti provenienti dal circondario, visto anche la festività in Italia, ma in tanti anche quelli provenienti dall'estero.

Da oggi inoltre in centro storico è partito calici di bolle con musica e street food in centro storico tutti i giorni fino al 6 giugno, dalle 11 del mattino a mezzanotte. Una gioia rivedere le strade piene di visitatori, raccontano commercianti e attività di ristorazione, speriamo in un estate in costante miglioramento.



