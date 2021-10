San Marino: più guariti che contagi, i casi attivi scendono a 23

Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, 19 guarigioni a San Marino a fronte di 13 nuovi contagi. 748 i tamponi eseguiti, con una percentuale di positività dell'1,74%. 23 gli attualmente positivi, con età media di 49 anni. Tre i ricoverati in Ospedale di cui due in terapia intensiva. 20 le persone seguite a livello domiciliare, 11 le quarantene. Sfiora l'80% e si attesta precisamente al 79,45% la popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo di immunizzazione. A questi vanno aggiunti 264 residenti che hanno ricevuto la seconda dose all'estero, soprattutto in Italia. 2.345 le vaccinazioni ai turisti.

Intanto il Ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha detto che i documenti necessari per continuare il processo di approvazione del vaccino Sputnik da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità saranno presentati entro sette o dieci giorni. Sul fronte green pass, si profila nel frattempo la possibilità di una proroga oltre il 15 ottobre, da parte dell'Italia, per l'esenzione dall'obbligo del certificato vaccinale per sammarinesi vaccinati con Sputnik. Il Segretario Ciavatta lo ha riferito ieri alla Consulta dei residenti all'Estero.