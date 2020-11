AMBIENTE San Marino Plastic Free: da oggi sei distributori d'acqua nella scuola secondaria superiore Inaugurato questa mattina il "Progetto Scuole", uno dei primi passi verso l'eliminazione della plastica monouso che San Marino punta a raggiungere entro giungo del prossimo anno

Grazie al lavoro congiunto della Segreteria di Stato al Territorio, del Tavolo per lo sviluppo sostenibile, AASS, Associazione Studentesca e i ragazzi e le ragazze del Fridays For Future, da oggi gli studenti della scuola secondaria superiore potranno usufruire di sei colonnine d'erogazione d'acqua a km0 eliminando così le bottigliette di plastica monouso. Nei prossimi mesi verrà esteso a tutte le scuole elementari, medie e professionali (coinvolgendo 3160 studenti e 450 docenti) per poi passare a tutte le strutture Istituzionali e della pubblica amministrazione.

“Questo è solo il primo progetto di un disegno ben più grande, che mira a rendere il nostro Paese all’avanguardia nella lotta all’inquinamento e nel raggiungere uno sviluppo sostenibile, anche e soprattutto in termini ambientali" evidenzia il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti.

“Sono iniziative come queste – aggiunge il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – che fanno grande l'immagine del nostro paese”. “Oggi sono stati gli studenti – sottolinea il preside Giacomo Esposito – ad aver insegnato qualcosa a noi”.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti anche il Direttore del Dipartimento Istruzione Laura Gobbi, il Direttore e il Presidente di AASS Raoul Chiaruzzi e Francesco Raffaeli oltre che una rappresentanza proprio dell’Associazione Studentesca. Gli erogatori sono stati progettati dalla Società sammarinese La Tecnica SRL, affiliata del gruppo Adriatica Acque.

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio), Cristina Babboni (Fridays For Future), Edoardo Pasolini (Associazione Studentesca)

