San Marino: plauso al successo dell'evento test dal Ministero del Turismo italiano. In Italia discoteche riaperte a luglio?

Parlano di “risultati rassicuranti” gli organizzatori dell'evento test di sabato scorso “The vibe is on”. “2700 persone entrate con green pass per ballare nel maxi parcheggio del tiro a volo, in zona Ciarulla, a riprova – dicono – che anche in Italia si può ripartire”. “Al momento non mi risultano contagi – aggiunge Tito Pinton, titolare del Musica di Riccione - e nessuno dei miei dipendenti ora è positivo". Ma il gestore avverte: "Se non si riapre sarò costretto a replicare a San Marino, nonostante io abbia tre locali in Italia. Il problema però è politico: ormai siamo considerati degli untori". Ora la prima data utile per la ripartenza è il 4 luglio, secondo quanto auspica il Silb, il sindacato dei locali da ballo: "Andare oltre sarebbe insostenibile - dicono - ci aspettiamo buonsenso dal Governo italiano”.

Intanto l'evento sammarinese incassa il plauso del Ministro del Turismo italiano, Massimo Garavaglia. "Una scelta coraggiosa, come ha riconosciuto lo stesso Segretario di Stato Federico Pedini Amati - commenta - ma che dimostra come sia possibile organizzare eventi pubblici in piena sicurezza. Il successo di pubblico denota, poi, la voglia di ripartenza che sta caratterizzando quest'inizio della stagione turistica. Ripartenza – conclude - che gli operatori stanno agevolando con la loro determinazione a chiudere la parentesi buia della pandemia".