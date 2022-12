NATURA San Marino: presentata la pubblicazione sulla flora del territorio Un importante studio per San Marino in grado di fornire una panoramica su quali piante siano attualmente presenti ed un confronto con la situazione ad inizio novecento.

Tutta la flora vascolare della Repubblica raccolta in un volume scientifico per studiarla e preservarla. È questo l'obiettivo del volume “Flora di San Marino”, una revisione di tutti i dati floristici e un aggiornamento tramite nuovi dati presi sul campo. Un importante studio per San Marino in grado di fornire una panoramica su quali piante siano attualmente presenti ed un confronto con la situazione ad inizio novecento.

"È il risultato di una ricerca di parecchi anni - spiega Alessandro Alessandrini, Società studi naturalistici Romagna - in cui hanno avuto un ruolo essenziale alcuni ricercatori di San Marino e questa è una vera novità ed altri specialisti provenienti da altri luoghi. Abbiamo anche fatto un confronto tra la flora storica del 1930 con quello che abbiamo trovato noi, quindi misurando le modifiche che sono intervenute in questi ormai 90 anni di storia sammarinese".

Molto importante, oltre all'aspetto scientifico, anche quello didattico che San Marino sta portando avanti con il Centro Naturalistico e le scuole del territorio come ha evidenziato la direttrice del dipartimento istruzione Laura Gobbi. Opera significativa anche nel contesto italiano e sotto l'aspetto della tutela del territorio.

Nel servizio le interviste ad Alessandro Alessandrini (Società studi naturalistici Romagna)

