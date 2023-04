San Marino presente all'edizione 2023 del Vinitaly

Dopo la partecipazione allo Slow Vine 2023 a Bologna lo scorso mese di febbraio, la Repubblica di San Marino è presente alla “55° edizione del Vinitaly - Salone internazionale dei vini e distillati” a Verona dal 2 al 5 aprile 2023.

“Dopo il grande successo dei prodotti enogastronomici del nostro territorio promossi a Terra e Madre, lo scorso mese di Settembre 2022 e all’evento Slow Wine Fair organizzato da Slow Food Italia di febbraio, le eccellenze vitivinicole del nostro territorio sono presenti in questo importante evento. Un sentito ringraziamento alla Cantina San Marino per l’impegno che sta dedicando alla promozione dei prodotti della nostra terra ed a tutte le attività in campo per la crescita del settore vitivinicolo. Infine ringrazio la Regione Emilia Romagna nella figura del suo Presidente Bonaccini e dell’Assessore Mammi per aver consentito la nostra presenza all’interno dello stand della Regione”. Così il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti.

