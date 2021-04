San Marino: primi, significativi, allentamenti delle restrizioni. Da oggi coprifuoco alle 22

Scuola in presenza al 100%, riapertura dei musei, delle mense, coprifuoco fissato alle 22. San Marino – forte di una campagna d'immunizzazione che procede a pieno regime - compie il primo, deciso, step verso un futuro – quantomai auspicato - ritorno alla normalità; e questo in netto anticipo rispetto alla vicina Italia. Fondamentale, beninteso, un forte senso di responsabilità da parte della popolazione; anche perché nell'ultimo decreto anti-Covid si ribadisce più volte l'obbligo del rispetto di tutte quelle misure che fino ad ora hanno permesso di porre un argine alla diffusione del contagio: dal divieto di assembramento, alla necessità di indossare le mascherine, fino alle norme relative al distanziamento.







Ma il graduale allentamento delle restrizioni è iniziato; con novità importanti – ad esempio – per bar e ristoranti, che da questa sera potranno ospitare avventori fino alle 21.30: cosa ancora impensabile, altrove. Inizio settimana caratterizzato da un meteo poco favorevole, ma parchi e piazze – da oggi – sono comunque nuovamente accessibili: come auspicato nelle scorse settimane da molte famiglie; non erano mancate polemiche sul punto. Si diceva poi del ritorno fra i banchi degli studenti; e sarà consentita l'apertura delle attività economiche all'interno dei centri commerciali anche nei fine settimana, pur con limiti d'ingresso. Quanto alla mobilità oltreconfine, fondamentale è la colorazione delle Regioni limitrofe. Ad oggi Emilia-Romagna e Marche sono in arancione; sono quindi vietati gli spostamenti da e verso la Repubblica, salvo che per esigenze lavorative, di salute e situazioni di necessità. Quanto alla casistica di queste ultime si citano ad esempio la visita alle seconde case, il ricongiungimento del partner, il raggiungimento dei figli minori, l'acquisto di beni di prima necessità. Passando al fronte sport occorrerà attendere il 19 aprile per la riapertura di piscine e palestre. Proprio lunedì prossimo vi sarà un'ulteriore dilatazione – fino alle 23 – dell'orario di apertura al pubblico per le attività di somministrazione di cibo e bevande; il coprifuoco sarà invece spostato a mezzanotte. Restrizioni agli spostamenti interni che cesseranno infine dal 26 aprile: giorno della prevista riapertura di cinema e teatri, seppur con posti a sedere alternati.