San Marino: primo caso di covid a scuola

Primo caso di covid, in una scuola sammarinese. Giovedì pomeriggio è infatti emersa la positività di un bimbo di 3 anni, che frequenta la scuola dell'infanzia di Cà Ragni. Presentava, a quanto pare, qualche sintomo febbrile; e poche ore prima sarebbe stata accertata la positività del padre. Immediata la risposta di Segreteria di Stato, istituzioni scolastiche e Pediatria, con l'attivazione a stretto giro dei protocolli. Tracciato ogni contatto che il bambino aveva avuto nella scuola, e fissati i test già nella mattinata di venerdì, presso l'area prelievi “drive-in” al “parcheggio -4” dell'Ospedale.

In totale sono stati effettuati circa 40 tamponi – anche su alcuni insegnanti e bidelli -, risultati tutti negativi. Passate solo 5 ore dal primo test, alla ricezione delle risposte. Nel frattempo la scuola dell'infanzia di Cà Ragni – accuratamente sanificata - era rimasta regolarmente aperta. Soddisfazione, da parte delle autorità scolastiche, per il buon funzionamento delle procedure previste e per la collaborazione con l'ISS; il cui personale sta costantemente monitorando e seguendo il bimbo risultato positivo, che si trova nella propria abitazione. Le sue condizioni, dunque, non desterebbero preoccupazioni.