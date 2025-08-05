San Marino primo in Europa ad anticipare lo screening del colon-retto a 45 anni

Un primato sanitario per aumentare la prevenzione e migliorare la diagnosi del cancro del colon-retto aderendo alle più moderne evidenze in ambito gastroenterologico. L'ISS anticipa tutti in Europa ed estende il proprio programma di screening a tutta la popolazione a partire dai 45 anni. Si inizierà dal 1° settembre seguendo le ultime raccomandazioni mediche degli Stati Uniti che già da qualche anno suggeriscono di anticipare gli esami.

"La scelta è stata basata su ormai solide evidenze scientifiche - afferma Gabriele Donati, Direttore UOC Medicina Interna - derivanti soprattutto dal mondo anglosassone in cui si è visto che l'incidenza di questa neoplasia sta aumentando in maniera preoccupante nella fascia fra i 45 e 49 anni, tant'è che gli Stati Uniti hanno deciso di modificare le loro linee guida. Pertanto l'Istituto di Sicurezza Sociale di San Marino ha voluto fare questo sforzo di adeguarsi alle più moderne evidenze scientifiche e quindi di proporre questo progetto di anticipare lo screening anche in questa fascia".

L'obiettivo è duplice: ridurre l'incidenza del cancro identificandolo e trattando precocemente le lesioni pre-cancerose e diminuire la mortalità attraverso la diagnosi anche su individui asintomatici.

"Nel caso specifico - spiega Anna Chiara Piscaglia, Responsabile UOS Endoscopia e Gastroenterologia - il cancro del colon sappiamo essere purtroppo un problema enorme dal punto di vista dell'impatto sociale, secondo per incidenza negli uomini e terzo nelle donne ed è una patologia che ben si presta alle politiche di screening anche perché spesso insorge su lesioni benigne preneoplastiche che sono i polipi. Dunque lo screening permette non solo la diagnosi precoce e quindi garantisce cure efficaci e in una fase ancora iniziale del cancro ma consente anche di identificare e asportare i polipi cioè le lesioni da cui il cancro può derivare in modo da prevenire il tumore stesso".

I programmi di screening, rimarca il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini, sono cruciali e dobbiamo sottolineare l'importanza di portare avanti una cultura della prevenzione: "O si fa della prevenzione come si deve e questa è una delle situazioni in cui noi possiamo operare meglio oppure è facile che poi la popolazione vada incontro a delle patologie serie, non impossibili da trattare ma serie e la qualità della vita cambia quando va incontro a una patologia oncologica".

Nel servizio l'intervista a Gabriele Donati (Direttore UOC Medicina Interna), Anna Chiara Piscaglia (Responsabile UOS Endoscopia e Gastroenterologia) e Claudio Vagnini (Direttore Generale ISS)














