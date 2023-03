SOSTENIBILITÀ San Marino primo stato green al mondo: importanti passi in avanti con il fondo Aquila Capital Il fondo europeo potrebbe portare sul Titano investimenti green per oltre 70 milioni di euro. Il Segretario Fabio Righi: "Nelle prossime settimane lo porterò all'attenzione del Congresso di Stato"

Sostenibilità, riduzione dell'impatto ambientale ed energie rinnovabili sono target che tutti gli stati del mondo vogliono raggiungere il prima possibile. San Marino ha l'opportunità di arrivare prima di tutti grazie al fondo europeo Aquila Capital. Già da quest'estate se ne è parlato, ma a che punto siamo?

"Quello che si può immaginare - spiega il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi - è un percorso che coinvolga, con le risorse del fondo, le nostre realtà e poter mettere a terra concretamente il progetto. Ovviamente al centro ci sono sempre le aziende sammarinesi e lo sviluppo del tessuto economico. A che punto siamo? Approfondimenti con l'azienda dei servizi, punto fermo la centralità del nostro principale player in modo che tutto rimanga in mano di San Marino e dei sammarinesi. Si stanno ultimando i conteggi in termini di superfici utili e di quello che potrebbe essere il rapporto e credo di portarlo all'attenzione del Congresso di Stato nelle prossime settimane per arrivare poi a una decisione in questo senso".

Il progetto porterebbe investimenti sul Titano investimenti per oltre 70 milioni di euro rivolti a famiglie e imprese. Un'altra grande occasione che San Marino non si può lasciare sfuggire, sottolinea Righi. Richiamo, non troppo indiretto, ad Amazon Web Services.

"Io credo che questi anni ci abbiano insegnato che San Marino può avere delle grandi opportunità - afferma Righi - il nostro compito è non continuare a perderle. Io mi auguro che, se i conti tornano, se il progetto è buono per la Repubblica e io ne sono convinto, credo e spero non ci siano ostacoli nel portarlo avanti".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria)

