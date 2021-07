San Marino: proclamato lo stato di “emergenza idrica”. Ecco divieti, sanzioni e tariffe

La segreteria di Stato per i rapporti con l'Aass ha dichiarato lo stato di emergenza idrica a San Marino per scongiurare il rischio – recita una nota - “di non poter garantire il sufficiente approvvigionamento per la stagione estiva”.

Si invita quindi tutta la cittadinanza, nel periodo di emergenza idrica, a rispettare il divieto di:

1. innaffiare prati, orti e giardini;

2. lavare piazzali, scale, strade private;

3. riempire piscine;

4. riversare acqua in cisterne e pozzi;

5. lavare veicoli, divieto che non si applica nel caso in cui l’attività sia svolta presso stazioni di servizio munite di impianti automatici.

La prima infrazione costerà 150 euro, 500 la seconda, poi 1000 euro per ogni successiva infrazione. Le cifre raddoppiano nel caso in cui il trasgressore sia un grande consumatore uso domestico o un consumatore usi diversi.

Cambiano anche le tariffe: nel periodo di emergenza idrica, la tariffa attualmente prevista per consumi delle utenze uso domestico superiori ai 30 m³/mese viene maggiorata di 20 euro per ogni m³ di acqua utilizzato eccedente i 30 m³.