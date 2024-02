FUNZIONE PUBBLICA San Marino: promossi gli uffici pubblici, bene la tecnologia, torna la richiesta di aperture più lunghe Resi noti i risultato dell'indagine sul monitoraggio del gradimento dei servizi della Pubblica Amministrazione per l'anno 2023

Un gradimento decisamente buono, quello espresso dagli utenti e che arriva dal monitoraggio dei servizi pubblici condotto nel corso dell’anno 2023. Lo ha reso noto la Funzione Pubblica. L’indagine ha visto la compilazione di 538 questionari. L’ufficio con il maggior numero di adesioni alla valutazione è stato l’Ufficio Registro Automezzi (110), seguito dalla Pianificazione Territoriale per l'Edilizia (69) e da quello per le Politiche Attive del Lavoro (61). Per 6 uffici coinvolti nel progetto, non è stato possibile procedere ad una valutazione rilevante del gradimento in quanto il numero dei partecipanti, inferiore a 10, non rappresenta un campione significativo.

La maggioranza delle risposte arriva da privati cittadini soprattutto tra i 36 e 50 anni e con un livello d’istruzione universitario o di scuola secondaria superiore. La valutazione complessiva risulta positiva per l’82,3% delle persone. In particolare, i risultati mostrano un alto indice di gradimento per le categorie: professionalità, cortesia e informazioni ricevute. Le categorie più deboli, ma decisamente al di sopra della sufficienza, riguardano il rispetto delle tempistiche e le innovazioni introdotte negli ultimi anni (firma elettronica, raccomandata elettronica, servizi-online, modulistica).

È ormai convalidata la modalità di prenotazione online degli appuntamenti BookPA, utilizzata da oltre 7 utenti su dieci. Come un anno fa, si chiede l'estensione oraria di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al giovedì. A questo proposito, il nuovo contratto collettivo di pubblico impiego, recentemente ratificato dal Consiglio Grande e Generale, prevede il rafforzamento della flessibilità lavorativa dei dipendenti del settore pubblico allargato, per garantire anche una differente articolazione degli orari di apertura degli sportelli, soprattutto se in periodi di cadenze amministrative.

La relazione completa è stata pubblicata sul sito www.gov.sm al link https://gov.sm/pub1/GovSM/Amministrazione-Trasparente/Indagini-di-monitoraggio-pubblico-e-di-consultazione-pubblica.html



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: