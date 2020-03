CORONAVIRUS San Marino pronto ad avviare la sperimentazione del Tocilizumab Il farmaco antinfiammatorio specifico per la cura dell'artrite reumatoide ma efficace anche nel trattamento dell'infezione da COVID-19 sarà somministrato ai pazienti sammarinesi

La Repubblica si muove alla pari e in maniera coordinata con altri centri italiani che stanno sperimentando una cura ad alcuni effetti del virus. Novità arrivano dal CERS (Comitato Etico per la Ricerca Sperimentazione) con l'autorizzazione all'utilizzo off label del farmaco a base di Tocilizumab, antinfiammatorio già in commercio, che si sta dimostrando efficace nell'alleviare sintomi e complicanze anche del nuovo Coronavirus.

San Marino rientra, dunque, nella rete di sperimentazione che ha per capofila l'Ospedale Pascale di Napoli, sulla base di dati ed evidenze già pervenute dalla Cina. Una sperimentazione di fase 2, quella attuale, che si testa cioè su un piccolo numero di pazienti affetti dalla patologia che si intende trattare, in questo caso il COVID-19. Una volta disponibile, il farmaco potrà essere somministrato ai pazienti sammarinesi.

Guarda l'intervista a Gabriele Rinaldi, Dirigente Authority Sanitaria che fa parte del Comitato Etico per la Ricerca e la Sperimentazione.

