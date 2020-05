San Marino: prosegue il trend positivo. Nessun nuovo contagio. Quattordicesimo giorno consecutivo senza decessi

Continuano ad essere dati incoraggianti, quelli comunicati dal Gruppo di Coordinamento. Innanzitutto perché per il 14esimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi, in Repubblica, correlati al coronavirus. Confortante, oggi, anche lo “0” nella casella dei nuovi contagi; e questo a fronte di 18 tamponi refertati nella giornata di ieri. Dal 27 febbraio scorso ne sono stati effettuati ben 2.974: numeri di assoluto rilievo per una piccola realtà come San Marino.

Continuano a crescere nel frattempo le guarigioni: 130, ad oggi; 4 nelle ultime 24 ore.

Attualmente sono 457, nel Paese, gli individui positivi al covid, in osservazione sanitaria. La stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare; non presentando sintomi tali da necessitare un'ospedalizzazione. I ricoveri sono infatti solo 6, in ulteriore calo rispetto al precedente bollettino; essendovi state 2 dimissioni per migliorate condizioni. 3 le persone in Terapia Intensiva e Semintensiva. 596, invece, le quarantene attive.

Sono stati infine 5.705, dall'inizio dell'epidemia, i test sierologici effettuati presso il laboratorio analisi del nosocomio di Cailungo.