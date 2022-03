San Marino: prosegue l'accoglienza dei profughi Ucraini

Ha raggiunto quota 280 il numero di profughi ucraini che ha trovato rifugio dalla guerra a San Marino. Il limite massimo di accoglienza rimane fissato a 300 unità, con possibilità di incremento del 5% su base mensile a partire dal 15 aprile. Il Congresso di Stato ha ulteriormente dettagliato le modalità di soggiorno e accoglienza in Repubblica attraverso l'adozione di un regolamento che dispone anche la documentazione da produrre nel caso di accompagnamento di minori.









Ai profughi verrà inoltre elargita, sulla Smac Card, una piccola somma di denaro per i mesi che trascorreranno ospiti sul Titano. Il movimento sportivo sammarinese si è reso disponibile a collaborare per consentire pratiche sportive gratuite a coloro che ne faranno richiesta; le attività potranno estendersi anche ad eventuali atleti agonisti provenienti dai territorio in guerra.

“A scuola con i giovani Ucraini” è invece il progetto di accoglienza e inclusione che sta portando avanti la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura ed il Dipartimento Istruzione, che insieme ai Dirigenti scolastici ed alcuni volontari, e grazie alla collaborazione con l’unità di coordinamento del Dipartimento Affari Esteri, è al lavoro da giorni per progettare una prima fase dell’accoglienza. Sappiamo, scrive la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, che molti giovani stanno proseguendo il percorso scolastico in DAD, stiamo quindi approfondendo e tarando l'accoglienza secondo l'età dei ragazzi e la loro personale storia scolastica.