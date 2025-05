San Marino protagonista: National Day con celebrazioni, parate e spettacoli

Si traduce in successo pieno il giorno nazionale della Repubblica di San Marino all’Esposizione universale di Osaka 2025 Kansai Japan. La più alta opportunità di condividere con il mondo l’identità culturale e una storia millenaria di libertà e indipendenza. In una Expo Hall gremita di gente, risuonano gli inni sammarinese e del Paese ospitante accompagnati dagli allzabandiera. Il Titano riceve l'omaggio del Governo giapponese con il saluto del Ministro per Expo 2025 Yoshitaka Ito, dopodiché sono i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a prendere la parola dal palco: “Un'imperdibile occasione di visibilità per il nostro sistema Paese - sottolineano - e certamente un’opportunità di partnership per lo sviluppo economico su cui si è scelto di scommettere, come dimostra il forte impegno in termini organizzativi e di risorse umane per un piccolo Stato”. Con il Giappone - ricorda la Reggenza - "un'antica amicizia pluricinquantennale”, culminata solo poche ore prima con l'incontro ufficiale a Tokyo con Sua Maestà l'Imperatore”. L'auspicio infine affinché questo luogo, questo spazio, sia un invito al viaggio per incontrare realtà lontane - concludono - e immergersi in una dimensione dagli orizzonti sconfinati e di azzurra visione”.

Spazio quindi allo spettacolo, il miglior biglietto da visita di un Paese ricco di artisti. Applauditissimo l'ensemble dell'Istituto Musicale Sammarinese: tutti in piedi a fine esibizione, “il linguaggio universale della musica” entusiasma la platea.

Emoziona Ikuko Kawai, violinista nipponica di fama internazionale e Pavillon Ambassador del Titano.

Gran finale con gli sbandieratori, musici e figuranti della Federazione Sammarinese Balestrieri: dalla parata ai giochi di bandiere, la tradizione storico medievale della più si è scelto di scommettere Repubblica del mondo al centro dell'attenzione internazionale. Si conclude così una giornata di festa, dalla quale il Paese esce rafforzato in visibilità e apprezzamento per la propria unicità.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo; Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo 2025 Osaka; e Laura Franciosi, Direttrice Padiglione San Marino Expo 2025 Osaka.