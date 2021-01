DECRETO San Marino: pubblicato il nuovo decreto, novità su ingresso in Repubblica e attività sportiva

Con il decreto-legge 29 gennaio 2021 n.15, cambiano le “Disposizioni in materia di ingresso a San Marino”. Per chi proviene da Paesi diversi dall'Italia o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito entrare a in Repubblica con apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o con un certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite tampone molecolare effettuato non oltre 48 ore prima dell’ingresso. Mentre per i cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese c'è l’obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell’ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro.

Novità anche sul fronte sportivo. Un comma recita: “È consentita, nelle strutture pubbliche, ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica svolta sia all’aperto, sia in strutture al chiuso, ad esclusione degli sport di contatto”. Vi è poi un allegato riguardante le “Misure speciali in riferimento all’attività motoria e sportiva”.

Per quanto riguarda la maternità, “l’astensione anticipata dal lavoro [..] non può protrarsi oltre l’ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto)”.

Il decreto ha valore fino alle 23.58 del 12 febbraio.

Leggi il decreto e l'allegato

