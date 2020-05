COVID-19 San Marino: qualche fila per la riapertura dei cimiteri. Ma non si sono registrate particolari criticità Aperti da qualche giorno, invece i parchi. Dalla Giunta di Castello di Serravalle una missiva a Protezione Civile e Guardia Ecologica per segnalare "il degenerare della situazione" per la "errata fruizione delle aree verdi"

Le regole erano chiare: accesso da un'unica entrata, provvista di distributori di gel igienizzante; bandelle per canalizzare i flussi, e obbligo ferreo – seppur all'aperto - di indossare mascherine e guanti, mantenendo le distanze interpersonali. Nonostante ciò sono stati numerosi, oggi, i cittadini che si sono recati nei cimiteri, per rendere omaggio ai defunti; specie dopo le sofferenze, e i non pochi lutti, provocati da questa epidemia.

Meticolosa la vigilanza delle Forze dell'Ordine. A presidiare in modo continuativo gli ingressi dei due maggiori cimiteri – Montalbo e Serravalle – le Milizie volontarie, con la Gendarmeria a controllare costantemente la situazione con pattuglie dinamiche, pronte ad intervenire alla bisogna. Inevitabile qualche fila, ma non si sarebbero registrati problemi. Se non in mattinata a Fiorentino; dove il cancello era chiuso e si era formato un assembramento subito disperso dai militi; poi l'arrivo del Capitano di Castello che ha provveduto di persona all'apertura.

Per il resto nei cimiteri più piccoli i presidi sono stati organizzati con rotazioni delle milizie volontarie.

Già da qualche giorno aperti al pubblico, invece, i parchi. Una situazione che aveva indotto il Capitano di Castello di Serravalle, e l'intera Giunta, ad inviare una comunicazione alla Protezione Civile e alla Guardia Ecologica, per segnalare quella che viene definita “una errata fruizione delle aree verdi da parte di diversi cittadini”; ed il conseguente rischio di una nuova ondata di contagi. Nella missiva si parla infatti della “superficialità di alcuni soggetti nell'applicare le prescrizioni previste”.

Capillari, comunque, in giornata, i controlli – nelle rispettive aree di competenza -, da parte di Polizia Civile, Guardia di Rocca e Gendameria. Ieri, e questa mattina, non si sarebbero verificate particolari criticità; e questo nonostante il significativo afflusso: probabilmente il maggiore dall'inizio dell'epidemia. Numerose in particolare le famiglie; ma in linea di massima i comportamenti sarebbero stati corretti, e le persone munite di mascherine; se non indossate, portate al seguito e pronte ad essere utilizzate. In caso di trasgressione, del resto, le sanzioni sono ora pesantissime. Per un bilancio delle contravvenzioni elevate in questo weekend occorrerà comunque attendere i prossimi giorni.



