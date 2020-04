San Marino: quarto giorno consecutivo senza decessi. 22 i nuovi positivi

I dati a San Marino

Per il quarto giorno consecutivo, sul Titano, non vi sono stati decessi correlati al coronavirus. Questa la notizia più confortante. Mentre purtroppo si registra un incremento dei nuovi positivi: 22, nell'ultimo aggiornamento diffuso dal Gruppo di Coordinamento; a fronte di 59 tamponi refertati nella giornata di ieri. C'è da dire, tuttavia, che i nuovi casi accertati nelle ultime 2 settimane derivano dall'indagine specifica – mediante test sierologico e test molecolare – finalizzata a ricercare il virus nella rete dei contatti stretti – anche se asintomatici - delle persone già “covid positive”. Una strategia diagnostica radicalmente diversa, insomma, rispetto alle fasi iniziali dell'emergenza. E il fatto che l'andamento dell'epidemia sia ormai tutto sommato sotto controllo è testimoniato dal numero di individui affetti da coronavirus ricoverati in Ospedale: sono sempre 16; 4 dei quali in rianimazione. 431, complessivamente, i casi attualmente positivi in osservazione sanitaria. Scende a 656, invece, il numero delle quarantene domiciliari attive. 64, infine, dall'inizio dell'epidemia, i guariti.