LUTTO San Marino: questa mattina l'ultimo saluto a Fausta Morganti Rappresentanti del mondo politico, sindacale e scolastico ma anche tanti cittadini sono saliti in Pieve per salutare Fausta. La salma trasportata a Rimini per la cremazione

Si sono svolti questa mattina alla Basilica del Santo i funerali di Fausta Simona Morganti scomparsa lo scorso due febbraio. Stimata protagonista della vita politica, sociale e culturale sammarinese in tanti sono venuti a darle l'ultimo saluto. Presenti i Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini oltre ad esponenti del Governo, Consiglieri, rappresentanze sindacali e del mondo scolastico. Messaggio di vicinanza alla famiglia e cordoglio arrivato anche dal Vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Fausta era una donna innamorata del suo paese e della cultura” ha ricordato il fratello Giuseppe Maria Morganti, sottolineando l'intenso e importante lavoro svolto a Palazzo Braschi, sede della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. “Due tratti hanno sempre contraddistinto mia zia – ricorda il nipote Luca Morganti - la sua fisicità e il suo indelebile sorriso con il quale anche nell'ultimo periodo ha sempre combattuto i momenti più tristi”. Un ricordo toccante anche da parte del Soroptimist club.

In una nota la Scuola Secondaria Superiore di San Marino, in cui Fausta ha insegnato, ha voluto ricordarla utilizzando le sue stesse parole: “La presenza di San Marino a livello internazionale non è affatto una curiosità, ma una realtà che propone ai suoi cittadini il dovere di una riflessione sulle cause che l’hanno permessa e sui doveri che loro competono”. La salma è stata trasportata a Rimini per la cremazione. Questa mattina purtroppo è scomparsa anche la madre di Fausta, Renata all'età di 98 anni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: