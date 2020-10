"BRACCATE" San Marino: questo sabato partono le battute di caccia al cinghiale

San Marino: questo sabato partono le battute di caccia al cinghiale.

La Federazione Caccia Sammarinese informa che la caccia al cinghiale in forma collettiva, in "braccata", inizierà questo sabato, 24 ottobre, e terminerà il 30 gennaio 2021. Le battute verranno effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato all'interno delle zone approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat, delimitate con cartelli con scritto "Attenzione caccia al cinghiale in corso". La prima battuta riguarderà le zone di Chiesanuova e Fiorentino, dalle ore 10.



