San Marino: Rabini, "Assolutamente favorevoli a partire con le vaccinazioni ai frontalieri non appena possibile"

Continuano ad essere molto positivi i dati sul coronavirus a San Marino. Rispetto a ieri non si sono registrati nuovi casi su 96 tamponi effettuati. Zero anche il numero delle guarigioni, restano quindi 31 i positivi attivi. Di questi 30 sono seguiti a domicilio e solamente una persona è ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva.









“I dati stanno evidenziando sempre di più l'efficacia della campagna vaccinale in Repubblica - sottolinea il Direttore Sanitario dell'ISS Sergio Rabini – e i pochi casi di positività registrati nelle ultime settimane arrivano per lo più da frontalieri”. Categoria, spiega Rabini, che speriamo quanto prima di poter iniziare a vaccinare: “Non appena sarà possibile – aggiunge – l'ISS è assolutamente favorevole a partire con le vaccinazioni ai frontalieri e abbiamo già pronte le forniture per poterlo fare”. Intanto il totale delle vaccinazioni somministrate in territorio è di 32.873 di cui 21.206 prime dose e 11.667 richiami. Il 52,7% dei vaccinati sono femmine, il 47,3% maschi. Ieri sono state vaccinate 12 persone con la prima dose e 973 con la seconda.

Proprio riguardo lo Sputnik la Russia ne ha recentemente autorizzata una nuova versione monodose, lo Sputnik Light: “Con un efficacia di quasi l'80% è superiore a quello di molti vaccini a due dosi” spiega in una nota il Fondo russo per gli investimenti.

Dal 10 maggio intanto a San Marino verranno ripristinate le visite mediche dei familiari ai degenti in Ospedale. Si potranno effettuare tutti i giorni dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 18 a seconda del reparto, per un tempo di 30 minuti per visitatore. Naturalmente obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale e adottare tutte le prescrizioni che saranno impartite dal personale del reparto.