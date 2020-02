POSTE San Marino: raccolte 1200 firme per far tornare Poste Spa sotto la Pubblica Amministrazione

Il comitato Pro-poste comunica di aver incontrato, lo scorso 10 febbraio, il Segretario di Stato con delega alle poste Federico Pedini Amati per presentare il progetto di legge di iniziativa popolare che chiede il ritorno ad Ufficio di Stato della attuale Poste Spa. Raccolte, in totale 1.200 firme, che verranno presentate nella giornata di oggi.

Illustrate, al Segretario, le motivazioni che hanno portato alla presentazione del pdl. Secondo il comitato la società Poste spa è stata costituita "contra legem", dato che "non è stata promulgata attraverso una apposita Legge Costitutiva, come previsto". Nel mirino del comitato anche il mancato raggiungimento degli obiettivi preposti, l'assenza di controlli periodici, l'aumento dei costi gestionali e una maggiore autonomia di spese che impedisce un'attività di vigilanza reale da parte degli organi preposti.

Per l'occasione il Segretario Pedini Amati ha preso posizione in merito all'ipotesi di chiusura dell'Ufficio Postale di Chiesanuova, bocciandola perentoriamente. A lui il ringraziamento da parte del comitato, in quanto segno di "una particolare attenzione verso i cittadini e i servizi che lo Stato deve loro garantire anche se residenti in Castelli periferici".



