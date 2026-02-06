DUBAI San Marino rafforza i legami culturali con gli Emirati Arabi Uniti al World Governments Summit “Questa volta il mandato era monitorare l'evento – afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione - ma già per il prossimo anno l'obiettivo è una partecipazione più attiva e propositiva”.

Innovazione delle politiche pubbliche e governance del futuro: è il World Governments Summit di Dubai, alla 14° edizione. Per San Marino il Segretario di Stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini, l'ambasciatore Elisabetta Bucci e il direttore del dipartimento istruzione Emanuele D'Amelio.

“Questa volta il mandato era monitorare l'evento – afferma Lonfernini - ma già per il prossimo anno l'obiettivo è una partecipazione più attiva e propositiva. Inoltre i bilaterali che si sono svolti, in particolar modo da parte mia con il ministro per la cultura, è stato un altro importante e sentito momento di grande attenzione da parte loro nei nostri confronti. C'è stata subito un'intesa, devo dire che sono rimasto anche molto colpito dalla volontà dello stesso ministro di lavorare in maniera bilaterale su cose concrete. Mi ha proposto un protocollo di intesa sul quale ci siamo impegnati reciprocamente a lavorare rispettivamente con i nostri uffici diplomatici al mio ritorno a San Marino".

Trattate anche le ricerche scientifiche e la “terza missione” delle università: "Che vanno a incidere direttamente - aggiunge Lonfernini - come approfondimento scientifico, nelle società, nelle comunità, nell'economia e nella società dei nostri paesi. Quindi elementi molto interessanti".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione)

