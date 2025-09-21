San Marino rafforza l’impegno nella ricerca e cura dell’Alzheimer

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, una delle più grandi sfide sanitarie e sociali del nostro tempo. La Repubblica di San Marino rinnova il proprio impegno nella lotta a questa patologia: l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), attraverso una nota stampa, annuncia nuove iniziative sul fronte della ricerca, dell’assistenza e della sensibilizzazione, confermando l’eccellenza del sistema sanitario sammarinese nella diagnosi precoce dei disturbi neurocognitivi. Attualmente l’Unità Operativa di Neurologia segue 585 pazienti, di cui 177 con diagnosi di demenza e 408 con disturbo neurocognitivo lieve.

Sul fronte della ricerca e innovazione, l’ISS è recentemente salito agli onori della cronaca scientifica internazionale con la pubblicazione, sulla rivista Neuropsychology dell’American Psychological Association, di uno studio coordinato dai dottori Susanna Guttmann ed Edoardo Barvas. La ricerca ha validato un innovativo test capace di distinguere l’Alzheimer da Parkinson e demenza vascolare con una sensibilità del 92% e una specificità del 96%. Proseguono inoltre le collaborazioni con l’Università di San Marino e la University of Reading (UK) per progetti di prevenzione e trattamento. Interessante anche l’esperienza con il corso di Laurea Magistrale in Design, che sviluppa oggetti pensati per i pazienti con demenza.

Sul fronte dell’assistenza, la RSA La Fiorina ha avviato un programma di interventi integrati a domicilio per persone in lista d’attesa, mentre i Servizi Territoriali Domiciliari Integrati hanno seguito oltre 170 pazienti e organizzato i Caffè Alzheimer, incontri di confronto e sostegno con il supporto degli psicologi dell’associazione ASSPIC. Quest’ultima resta un punto di riferimento essenziale per le famiglie, con attività di stimolazione cognitiva e gruppi di supporto dedicati ai caregiver.

Previsto nei prossimi giorni e mesi un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione, approfondimenti scientifici e culturali: ad iniziare dall'evento pubblico di presentazione dei servizi ISS e ASSPIC in programma il 29 settembre alla Sala Montelupo di Domagnano, a partire dalle ore 18. Il 19 ottobre andrà invece in scena alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle lo spettacolo teatrale “Sabbie Mobili”, scritto da Bianca Nannini e Sara Cigarini con la regia di Fabrizio Raggi, che affronta con sensibilità il tema della demenza. Un altro appuntamento a programma è il convegno multidisciplinare “Il profumo dei ricordi” - 21-22 novembre, al Teatro Titano - dedicato al ruolo dell’olfatto nelle malattie neurodegenerative, accompagnato da una mostra olfattiva di Filippo Sorcinelli (15-28 novembre, Palazzo Graziani).

“La Giornata Mondiale dell’Alzheimer ci ricorda l’importanza di un approccio integrato – ha dichiarato la Segretaria di Stato per la Sanità Mariella Mularoni –. San Marino può vantare tempi di diagnosi più rapidi della media internazionale, a beneficio di quasi 700 pazienti”. Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini ha sottolineato il ruolo della cultura e della formazione universitaria come strumenti per generare innovazione e sensibilizzare la società, mentre il Rettore Corrado Petrocelli ha ricordato l’impegno dell’Ateneo nel finanziare progetti di ricerca sul tema. Infine, il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini ha ribadito come il lavoro congiunto tra assistenza, ricerca e supporto psicologico rappresenti la vera forza del sistema sammarinese, invitando la cittadinanza a partecipare agli eventi.











