CAMPAGNA VACCINALE San Marino: raggiunto il traguardo del 70% della popolazione vaccinabile Davanti all'ospedale flash mob dei sanitari

“Vaccinarsi è un obbligo morale”, dicono i sanitari in flash mob davanti all'ospedale di Stato. Sono riuniti per invitare tutti ad aderire alla campagna in corso. Anche tra il personale sanitario c'è ancora una percentuale di non vaccinati. Tra i soli medici è residuale, spiega il presidente Asmo.

[Banner_Google_ADS]



Trend ancora incoraggiante a San Marino: solo 7 le persone positive al coronavirus in tutto il territorio. Nessun nuovo caso rilevato, su 70 tamponi e nessun ricovero all'ospedale. Superato il traguardo della completa immunizzazione del 70% della popolazione vaccinabile. Lo comunica l'Iss. 41.976 le dosi finora somministrate, di cui 19.734 richiami e 873 dosi uniche per chi ha già avuto il Covid. Oltre 20mila i residenti che hanno terminato il percorso. Un “importante risultato”, sottolinea il direttore dell'Iss Alessandra Bruschi che parla, allo stesso tempo, di un “traguardo intermedio” perché la campagna continua. Già 23 i vaccinati tra i residenti di Paesi diversi dall'Italia e provenienti da Stati anche extra europei.

Da lunedì 24 maggio al via la distribuzione, al punto vaccini dell'Ospedale, di altre 5mila tessere vaccinali per chi ha ricevuto la seconda dose entro il 9 maggio, la dose unica entro il 9 aprile perché guarito dal Covid o la monodose entro il 30 aprile. Si partirà lunedì con i cognomi che iniziano per A e B. Nel frattempo il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia) con un'interrogazione chiede che i frontalieri si possano vaccinare con lo Sputnik.

[Banner_Google_ADS]

Nel video le interviste:

Antonio Battistini - Presidente Asmo

Agostino Ceccarini - Responsabile Campagna Vaccinale

Claudia Silvagni - Infermiera

Loretta Casadei - Coord. Professioni Sanitarie Non Mediche



I più letti della settimana: