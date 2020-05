San Marino: record di guariti (12 ieri), 5 i nuovi positivi su 87 tamponi

Battuto il record di due giorni fa, quando i guariti erano stati 10. L'ultimo bollettino del Gruppo di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie riferisce che infatti che oggi i nuovi guariti accertati sono 12 e i guariti totali salgono così a 126. Per 13 giorni consecutivi inoltre non vengono comunicati decessi e il bilancio è fermo a 41. Stabile a 8 anche il dato dei ricoveri per covid 19 e in rianimazione scendono a 3, dai 4 di ieri. 5 i nuovi positivi rilevati, su 87 tamponi refertati. I casi di contagio seguiti in isolamento a domicilio, e quindi con sintomi lievi o niente sintomi, sono 462. 608 le persone in quarantena, compresi 52 sanitari – 1 in meno di ieri – e 17 forze dell'ordine. I tamponi eseguiti a San Marino dall'inizio dell'emergenza sono 2.956, su 1751 persone. Comunicato oggi anche il numero di test sierologici effettuati complessivamente che sono 5.696.

I risultati complessivi verranno divulgati successivamente, ma intanto ci sono quelli, pressoché definitivi, di due grandi aziende: Alla Sit di Faetano, su 195 test, cinque dipendenti – pari al 2,56% - hanno evidenziato la presenza di anticorpi. Sono stati tutti sottoposti successivamente al tampone molecolare e 3 sono risultati positivi. Sono tutti frontalieri. Lo screening aziendale è stato quasi concluso anche al Gruppo Colombini. Su 733 dipendenti testati, 33 avevano gli anticorpi. Di questi, 9 sono risultati positivi al test molecolare. Si tratta di cinque frontalieri e quattro residenti. I 12 lavoratori delle due aziende portatori asintomatici del Covid 19 sono stati posti in isolamento domiciliare.