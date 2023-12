San Marino - Regione Marche: firmato accordo di collaborazione in materia di Protezione Civile

Siglato l’accordo in materia di mutua collaborazione tra la Protezione Civile sammarinese e la Protezione Civile della Regione Marche. Un atto che segue di pochi giorni il riconoscimento tributato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti dell'attività della Protezione Civile di San Marino a supporto delle popolazioni colpite dai recenti eventi calamitosi.

Firma apposta dal Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e dall'Assessore regionale al territorio Stefano Aguzzi. Entrambi rispettivamente accompagnati dai capi della protezione civile delle due realtà Pietro Falcioni e Stefano Stefoni. L’incontro è proseguito con un proficuo scambio di vedute, con la reciproca consapevolezza di mirare ad unico obiettivo, quello della sicurezza delle persone, del territorio e dell’ambiente. Le parti hanno espresso la comune volontà di dare forma a eventuali protocolli operativi per sviluppare sinergie ed azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture di protezione civile, al fine di mettere a disposizione le risorse e le conoscenze acquisite per le attività in caso di emergenza e di mutuo soccorso.

Nel video le interviste all'Assessore regionale al territorio Stefano Aguzzi e al Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: