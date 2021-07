COVID-19 San Marino: registrati in giornata 14 nuovi contagi. Ospedale ancora Covid-free Il totale dei casi attivi raggiunge quota 35. Disposta in via precauzionale la sospensione delle visite ai degenti in Ospedale, nella RSA La Fiorina e al “Colore del Grano”

“Ci stiamo preparando ad un incremento esponenziale dei contagi sul territorio”. Parole chiare, quelle del Responsabile Covid territoriale. Anche alla luce degli ultimi dati sui contagi: se nell'arco del fine settimana si era assistito ad un incremento di 8 unità, portando il numero a 23; dai tamponi effettuati in giornata sono emersi ben 14 nuovi casi. Al momento, dunque, le persone contagiate sono in totale 35; registrate infatti – nelle ultime ore - anche 2 guarigioni.

[Banner_Google_ADS]



In atto dunque una nuova ondata; prevedibile, in fondo, visto il dilagare della variante Delta: ormai “dominante” – ricorda Arcangeli – nei territori limitrofi; e ben presente anche in Repubblica. Circa il 60% delle persone positive, segnala l'ISS, aveva completato il ciclo di vaccinazione. Arcangeli ribadisce comunque l'importanza della campagna d'immunizzazione, che ha visto un'adesione altissima in territorio. A dimostrazione di ciò vi è il fatto che l'Ospedale sia ancora totalmente Covid-free: tutti i positivi si trovano infatti in isolamento presso il proprio domicilio - 3 dei quali in Italia -, con una sintomatologia non severa. Necessario comunque essere prudenti, e tutelare i soggetti più fragili. Per questo motivo, “in via del tutto precauzionale”, il Comitato Esecutivo ISS ha disposto la sospensione delle visite ai degenti in Ospedale, nella RSA La Fiorina e al “Colore del Grano”.

Nel servizio l'intervista a Pierluigi Arcangeli – Responsabile Covid territoriale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: