San Marino-Regno Unito: evento telematico per promuovere relazioni e commercio internazionale Tra i partecipanti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, l’Ambasciatore nel Regno Unito Silvia Marchetti e il Console a Londra Maurizio Bragagni che ha presieduto l'iniziativa

Dopo la recente visita ufficiale sul Titano dell'Ambasciatore Jill Morris una nuova occasione di contatto e di confronto tra San Marino e Gran Bretagna. L'evento è stato presieduto dal Console della Repubblica di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni, Andrew Rosindell, Presidente di APPG San Marino e dai co-presidenti di APPG-Italia Alberto Costa ed Ellie Reeves. Al centro dell'incontro, in formato telematico, le opportunità di trading nel Regno Unito nel post-covid e dopo la Brexit. “Da parte sammarinese è stato sottolineato l'impegno volto a trasformare la Repubblica in una destinazione attraente per il commercio e gli investimenti esteri. Dal turismo e l'ospitalità, passando dall'hightech alla criptovaluta, San Marino – riferisce una nota della segreteria affari esteri - può offrire opportunità uniche alle imprese del Regno Unito” anche in vista di ulteriori accordi bilaterali. I parlamentari e i partecipanti hanno sottolineato l'ottimo lavoro svolto dal Consolato sammarinese a Londra per favorire le relazioni amichevoli tra il Regno Unito e San Marino.

