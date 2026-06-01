San Marino rende omaggio a Mariella Mularoni: "Da lei gioia profonda, ha lottato senza mai perdere il sorriso"

Le istituzioni sammarinesi e l’intera comunità rendono omaggio al Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, nel giorno dell’ultimo saluto. Alla Basilica del Santo le Esequie di Stato celebrate dal vescovo Domenico Beneventi. Una donna, Mariella Mularoni, che ha servito lo Stato e che ha lottato fino all’ultimo, con il sorriso e con la forza.

Scomparsa a 63 anni a causa di una malattia, viene ricordata per l'impegno verso gli altri. Ai funerali hanno partecipato i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, i rappresentanti del Congresso di Stato, insieme alle autorità civili, militari e religiose. E’ monsignor Beneventi, durante l’omelia, a sottolineare quanto Mariella Mularoni fosse sempre in prima linea, nonostante tutto. La malattia, per lei, afferma il vescovo, è stata una lotta “ma mai una sconfitta spirituale”.

“La sua allegria - prosegue monsignor Beneventi - non era spensieratezza superficiale ma gioia profonda”. A darle la forza è stata la “sua gente”: la famiglia, i suoi studenti, i colleghi in politica e le persone che ha incontrato nel corso degli impegni istituzionali. Già Capitano Reggente nei difficili mesi della pandemia da Covid-19, Segretario di Stato alla Sanità e consigliera del PDCS in diverse legislature, Mularoni ha dedicato la sua vita anche all’insegnamento, nella scuola sammarinese.

Tantissime le persone accorse alla Pieve per l’ultimo saluto, inclusi i consiglieri che con lei hanno condiviso l’impegno politico. Tra i banchi della Basilica si azzerano le distanze: ne è testimonianza la commozione tanto dei parlamentari di maggioranza tanto di opposizione. Al termine della cerimonia gli interventi delle figlie, Beatrice e Giulia, che hanno ringraziato la propria madre per l'affetto, la presenza costante e i “sacrifici silenziosi”. Dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, parole di ammirazione per il suo operato. E dal segretario della Dc, Gian Carlo Venturini, un messaggio commosso. Mariella, afferma, rappresenta una testimonianza di coraggio, dedizione e amore per il Paese.

Dopo i funerali, il feretro è stato accompagnato in processione per le vie del centro storico fino all'arco di via Donna Felicissima dove la Banda Militare ha eseguito il brano “Dolce Sentir”, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco.

Nel servizio le immagini del funerale e alcuni passaggi dell'omelia del vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi







