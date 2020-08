San Marino: resta in isolamento il ragazzo della squadra kosovara positivo al covid

Resta a San Marino il ragazzo di 24 anni della squadra kosovara dello Gjilani ancora positivo al coronavirus. Il resto del club è partito questa mattina per ritornare in Kosovo dopo la partita di Europa League di ieri sera.

Il calciatore ora si trova in isolamento in una struttura del territorio gestita dalla Protezione Civile ed è assistito dai medici dell'ISS e dal servizio territoriale. Non ha nessun sintomo e tra qualche giorno verrà sottoposto a nuovi tamponi.



Lunedì invece in Piazza della Libertà si svolgerà la cerimonia per conferire le Medaglie al Merito di Prima Classe ed esprimere riconoscenza e gratitudine nei confronti di coloro che hanno prestato la propria attività professionale e di volontariato durante l'emergenza sanitaria. Durante la cerimonia verranno celebrati tutti coloro che si sono dedicati, con spirito solidale e collaborativo, al bene della collettività in un momento di profonda crisi sanitaria globale. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra emittente a partire dalle 17:15 alla presenza dei Capitani Reggenti e dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Interni, Sanità e Territorio.