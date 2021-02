San Marino: resta stabile il livello di saturazione della terapia intensiva

Anche in questa occasione, fortunatamente, non si sono registrati decessi. Ed è questa, in fondo, la notizia più importante che emerge dall'ultimo bollettino dell'ISS; visto anche il pesante tributo in termini di vite umane, già pagato dal Titano, a causa della pandemia. Per il resto dati sostanzialmente stabili, rispetto al precedente aggiornamento. A partire dall'indicatore forse più importante – il livello di saturazione della terapia intensiva – che resta fermo al 42%, con 5 ricoverati positivi al covid. Passano da 10 a 11, invece, i pazienti in area medica. Per un totale dunque di 16 ospedalizzazioni. Lievemente in aumento anche il numero dei “casi attivi”: attualmente sono 249, a San Marino, le persone positive al covid; l'età media è di 38 anni. In 233 sono seguiti presso il proprio domicilio. Dai 136 tamponi effettuati ieri sono emersi 10 nuovi casi; il tasso di positività è dunque in diminuzione, attestandosi al 7,35%. 8, infine le guarigioni accertate.