Domani, mercoledì 22, riaprono gli Asili Nido Pollicino e Peter Pan di Cailungo e accoglieranno i bambini per la ripresa delle normali attività. Lo comunica la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Direzione Scuola d’Infanzia e Nido per l’Infanzia, che ringraziano il Dipartimento Prevenzione, i funzionari della Protezione Civile, l’AASLP, l’AASS e il personale dei Nidi.