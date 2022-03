San Marino, ricerca sperimentale sull’utilizzo di compost di qualità per frutta e verdura bio La Segreteria Territorio e Ambiente ha avviato il progetto sperimentale in collaborazione con Terra e Cuore

Una sperimentazione tutta sammarinese a pieno campo per aumentare la qualità del biologico. La Segreteria al Territorio e Ambiente in collaborazione con l’azienda agricola Terra e Cuore darà il via al progetto sperimentale che prevede l’utilizzo di compost di alta qualità nella coltivazione di ortaggi e frutta bio. La ricerca fornirà una serie di dati che metteranno in risalto le differenze sulla qualità nutrizionale di alcune specie ortofrutticole con una analisi chimico fisica e organolettica comparata tra la produzione su terreno fertilizzato con il compost e non.

La ricerca inoltre consente un accurato accertamento sulla composizione chimico-fisica del terreno in modo da valutare i benefici indotti dal compost sul mantenimento della fertilità del suolo e sulla maggior “salute” delle piante coltivate nel terreno trattato. La relazione finale sarà presentata nella conferenza internazionale sulla gestione dei rifiuti che si terrà a settembre a Singapore.

Nel video l'intervista a Giuliana Barulli, Direttore dipartimento Territorio e Ambiente e Gian Luca Giardi, azienda agricola Terra e Cuore.

