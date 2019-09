San Marino riceve la Palma d'oro Assisi Pax

Consegnata da Padre Gian Maria Polidoro al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi la "Palma d'oro Assisi Pax". Importante riconoscimento per San Marino ricevuto per l'impegno nella diffusione di una "cultura della pace".

Lo “spirito di Assisi”, evidenzia il Segretario Nicola Renzi, permea le stesse istituzioni sammarinesi che rappresentano la forma concreta dell’impegno del Paese in favore del dialogo fra fedi e culture, nel solco dell’affermazione di una realistica civiltà di pace.



Cerimonia di consegna organizzata nella giornata della riunione con il corpo diplomatico e consolare: "Abbiamo scelto questo giorno perché tutti voi qui presenti dovete e potete essere strumenti di diffusione della pace" spiega il Segretario di Stato.

A seguire, nell'incontro a Palazzo Begni, il Segretario di Stato ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal corpo diplomatico: “Voi siete i nostri terminali nel mondo. San Marino passa per tante realtà attraverso i vostri volti e le vostre azioni”.

Nel servizio le interviste a Padre Gian Maria Polidoro (fondatore Assisi Pax) e Nicola Renzi (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)