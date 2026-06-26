San Marino ricorda le vittime del bombardamento del 26 giugno 1944: oggi le commemorazioni

Sono trascorsi 82 anni da una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Era il 26 giugno 1944 quando, tra le 11.03 e le 12.38, una pioggia di morte si abbatté su San Marino: un attacco aereo alleato, articolato in più ondate, colpì per errore il centro storico e le aree circostanti, ferendo la neutralità dichiarata della Repubblica.

In poco più di un'ora e mezza vennero sganciate 225 bombe. Il bilancio fu drammatico: 63 vittime – 37 sammarinesi e 26 sfollati provenienti dal circondario che avevano trovato rifugio sul Titano – oltre a centinaia di feriti e ingenti danni, che interessarono in particolare il centro storico e la ferrovia.

Tra i luoghi maggiormente segnati dal bombardamento vi fu lo "Stradone", dove numerosi civili - uomini, donne, anziani e bambini -, in attesa della distribuzione del pane presso il Silo Molino Forno, persero la vita o rimasero feriti.

Anche quest'anno la Repubblica rende omaggio alle vittime del bombardamento. Le commemorazioni si svolgeranno nel pomeriggio al cimitero di Montalbo, dove verrà deposta una corona d'alloro davanti al monumento dedicato ai caduti, alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, insieme alle autorità civili e militari.















