San Marino ricorda Mauro Maiani

La morte dell'Ambasciatore Mauro Maiani è stata appresa con dolore e sgomento, non solo a San Marino. “La notizia del decesso ha lasciato attoniti il mondo delle Istituzioni, tutti i colleghi che hanno collaborato in decenni di suo onorato servizio, e la comunità intera che, a vario titolo, conoscevano ed apprezzavano la sua abile azione pubblica ed istituzionale”, scrive la Segreteria di Stato Affari Esteri che ne richiama la “personalità versatile e dinamica” e la sua “propensione alla promozione internazionale della Repubblica”. Ed anche la trasferta a Glasgow per la Cop 26, afferma il segretario Luca Beccari, “non può non essere segnata e turbata dalla perdita di un alto rappresentante dello stato sammarinese”.

“Mauro Maiani, uomo di indiscutibile cultura, esperienza e carisma, lascia un vuoto enorme, un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto la grande opportunità di collaborare con lui”, scrive la Segreteria di Stato per il Turismo e l'Expo. Anticipa che, grazie alla collaborazione delle istituzioni di Dubai e degli Emirati Arabi e alla collaborazione della Ambasciata degli Emirati Arabi di Roma e del personale diplomatico sammarinese, la salma verrà rimpatriata nella giornata di domani sul volo Dubai-Venezia. Ad accoglierla ci sarà il Segretario di Stato Federico Pedini Amati accompagnato da personale del Dipartimento Affari Esteri e del Commissariato di San Marino ad Expo. Data e luogo delle esequie restano da stabilire. “Perdo un amico e un valido collaboratore”, commenta il segretario Pedini Amati ed annuncia che seguirà personalmente “l’impegno sammarinese ad Expo Dubai 2020 onorando con ogni mezzo possibile la memoria di Mauro Maiani”.

Il Congresso di Stato ricorda Mauro Maiani come “stimato e rispettato uomo delle istituzioni sammarinesi, diplomatico di carriera” che con la sua prematura scomparsa “lascia una disperazione e un vuoto immensi in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui pezzi della sua troppo breve ma intensa vita”. L’intero Congresso di Stato, sgomento e incredulo, si stringe attorno alla famiglia e si unisce al suo profondo e incolmabile dolore.



Il ruolo di Mauro Maiani come responsabile delle comunità dei sammarinesi all’estero viene richiamata dalla Consulta stessa. “Dopo aver preso parte all’edizione del 1983 dei Soggiorni Culturali, ha animato molte sessioni della Consulta, prima come rappresentante e poi come presidente della Comunità di Ravenna, dimostrando doti indiscutibili di vivacità e passionalità”, si legge in un comunicato. La Consulta parla poi di un “rapporto simbiotico che l’ambasciatore Maiani aveva mantenuto con i sammarinesi all’estero”.

Cordoglio anche da parte della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per la scomparsa di Mauro Maiani, “con cui – scrive - abbiamo avuto l’onore ed il piacere di collaborare strettamente per l’Esposizione Universale che si sta svolgendo in questi mesi a Dubai”. A lui il merito di aver contribuito “a veicolare l’immagine del nostro paese attraverso la sua eccelsa professionalità ed impareggiabili abilità”.

"Il Dr Maiani era ed è stato un importante funzionario della Repubblica di San Marino che ha contribuito a far conoscere all’estero grazie alle sue qualità e ai suoi prestigiosi incarichi", scrive Osla in una nota di cordoglio.