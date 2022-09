GRUPPO PER LE EMERGENZE San Marino: ridotto a 5 giorni il periodo di isolamento per i positivi da Covid-19

San Marino: ridotto a 5 giorni il periodo di isolamento per i positivi da Covid-19.

Anche San Marino adotta un protocollo più breve, già attivo, per l'isolamento dei positivi da Covid-19. Lo ha stabilito il Gruppo per le Emergenze tornato a riunirsi nel pomeriggio: si parte da una base iniziale di 5 giorni con tampone di uscita al 6° giorno, altrimenti in caso di positività si attende il 14°. L'isolamento naturalmente termina anche nel caso in cui ci si sottoponga a tampone a pagamento che risulti negativo dopo il 6° giorno.

La modifica del protocollo era attesa – come anticipato ieri – anche dal Dipartimento Istruzione per regolamentare con l'inizio della scuola l'isolamento dei minori.

