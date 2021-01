San Marino: ripreso a nevicare in Città, pericolo ghiaccio

Non ci sono state precipitazioni nella notte, ma è ripreso a nevicare in Città, prima delle 10. Le previsioni parlano però di miglioramento nel pomeriggio. Le temperature nella notte hanno subito un brusco calo. Se la neve caduta ieri nei castelli alti della Repubblica non ha causato particolari problemi alla circolazione, questa mattina il termometro segnava meno 3° e il pericolo è costituito dal ghiaccio. Le arterie principali sono pulite, meno le secondarie; i mezzi antineve hanno lavorato fino alle prime ore dell'alba. All'apertura di uffici e scuole qualche problema si è verificato sulla superstrada a Borgo maggiore, con un mezzo intraversato nella rotonda dell'Agip in direzione Acquaviva. Sul posto una pattuglia della Gendarmeria e con rallentamenti della circolazione in salita. Situazione ora risolta.

Per la prima nevicata dell'anno, ieri il centro storico è stato preso d'assalto. Molti sammarinesi si sono concessi una passeggiata alle torri e nei luoghi più suggestivi del monte per scattare qualche foto.