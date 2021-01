COVID-19 San Marino: risalgono i casi attivi. Terapia intensiva all'83% Buone notizie dalla residenza psichiatrica di Villa Oasi a Chiesanuova covid free da aprile.

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Repubblica. Su 295 tamponi effettuati sono 26 le nuove positività registrate nelle ultime 24 ore che portano i casi attivi a 201, 11 in più rispetto ai 190 di eri. La percentuale dei positivi per tamponi è di poco inferiore al 9%. Nessun nuovo decesso, restano quindi 65 in totale 23 dei quali nella seconda ondata. Cresce di un'unità il numero di ricoveri in ospedale sono 22: 12 persone si trovano nel reparto covid, 10 in terapia intensiva la cui saturazione resta critica, all'83%, ma stabile.

Buone notizie arrivano dalla residenza psichiatrica di Villa Oasi a Chiesanuova. La struttura continua ad essere covid free da diversi mesi. Gli ultimi casi di positività registrati infatti risalgono all'aprile scorso.

In Repubblica sono 179 le persone positive in isolamento presso il proprio domicilio. Il totale dei casi rilevati da inizio pandemia si avvicina a quota 3.000 (2.942) mentre i tamponi eseguiti sono 33.173.

