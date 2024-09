ISS San Marino, rischio cardiovascolare: ultimo appuntamento per lo screening gratuito Questa mattina l’Ambulatorio Mobile del Sovrano Ordine di Malta effettuerà controlli all’Ospedale di Stato

San Marino, rischio cardiovascolare: ultimo appuntamento per lo screening gratuito.

Questa mattina dalle 8:30 alle 12:30, ultima occasione per usufruire dell’Ambulatorio Mobile per la Prevenzione del Rischio Cardiovascolare, organizzato dall'Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta Italia a San Marino. L’Ambulatorio Mobile sarà posizionato all’ingresso dell’Ospedale di Stato, dove medici e infermieri eseguiranno gratuitamente uno screening del rischio cardiovascolare. L'esame prevede una breve indagine anamnestica, il controllo della pressione arteriosa, la misurazione del colesterolo totale e una valutazione del rischio cardiovascolare, secondo le linee guida dell’European Society of Cardiology del 2021. Questo è il decimo e ultimo appuntamento del progetto, reso possibile grazie al Memorandum d’Intesa per promuovere la collaborazione in ambito di prevenzione cardiovascolare siglato lo scorso aprile con la Segreteria di Stato per la Sanità.

