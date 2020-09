San Marino: ritorno in classe per gli alunni di Infanzia, Elementari, Medie e Cfp

Il 22 febbraio l'ultima campanella. Il giorno seguente, domenica, un'ordinanza del Governo prevedeva la chiusura di tutte le scuole, in via precauzionale, a causa del rischio coronavirus. Ed oggi, dopo sei mesi e mezzo, gli studenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole elementari unitamente a quelli delle Scuole Medie e del Centro di Formazione Professionale potranno sedersi nuovamente sui banchi. Da lunedì prossimo toccherà agli studenti della Scuola Secondaria Superiore riprendere le lezioni, anche se già dal 1°al 12 settembre gli studenti che devono recuperare le insufficienze torneranno anticipatamente a prendere appunti. Un avvicinamento sostanziale alla normalità, dunque. Tuttavia la scuola è un universo in cui la didattica occupa certamente uno spazio importante, ma non esclusivo. La scuola è anche relazione, socializzazione, emozioni, rituali. Elementi che, con la didattica, concorrono alla crescita dei giovani. Un grande in bocca al lupo a studenti, personale docente e non docente per un fruttuoso anno scolastico.